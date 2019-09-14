Probabile formazione: Ribery titolare con Boateng nel tridente. Dalbert dall'inizio. A centrocampo...
Salvo sorprese dell'ultimo minuto dovrebbe essere questa la probabile formazione della Fiorentina con Montella che, finché Caceres non sarà al top della condizione, insisterà sul 4-3-3. Castrovilli co...
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2019 10:17
Salvo sorprese dell'ultimo minuto dovrebbe essere questa la probabile formazione della Fiorentina con Montella che, finché Caceres non sarà al top della condizione, insisterà sul 4-3-3. Castrovilli confermato in mezzo al campo, Dalbert dall'inizio. In attacco più Boateng di Vlahovic ma la notizia come preannunciato proprio dallo stesso tecnico è quella di Ribery dal primo minuto.
FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Chiesa, Boateng, Ribery.