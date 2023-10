Probabile formazione: Kayode e Parisi confermato, Nico dalla panchina. Tridente Sottil-Nzola-Ikoné 

La Fiorentina è ripartita in vista del delicatissimo derby contro l’Empoli. Ieri infatti dopo tre giorni di riposo sono ripresi gli allenamenti senza Biraghi, Bonaventura, Kayode, Milenkovic, Kouame e ovviamente gli argentini Nico Gonzalez, Quarta e Beltran. Dal prossimo Lunedì sera al 12 Novembre le sfide saranno sei: Empoli, Cukaricki, Lazio, ancora Cukaricki, Juventus e Bologna. In ottica formazione si va verso la conferma di Kayode e Parisi sugli esterni, con Milenkovic e Ranieri che potrebbero comporre il pacchetto di centrali. A centrocampo spazio agli imprescindibili Arthur e Duncan con Bonaventura sulla trequarti. In attacco a sinistra possibile chance per Sottil, mentre a destra potrebbe spuntarla Ikoné. Il recupero completo del francese consente a Italiano di gestire con cura il rientro di Gonzalez. Al centro Nzola, con Beltran pronto dalla panchina. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI PARISI