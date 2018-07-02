Prima le visite, poi la firma fino al 2023. Lafont sarà il portiere del futuro viola
Terminate le prime visite mediche di rito, il giovane neo portiere viola Alban Lafont si recherà all'istituto Fanfani per continuare e approfondire le visite. Nel pomeriggio
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 11:35
Terminate le prime visite mediche di rito, il giovane neo portiere viola Alban Lafont si recherà all'istituto Fanfani per continuare e approfondire le visite. Nel pomeriggio arriverà anche la firma sul contratto che lo legherà con la maglia della Fiorentina fino al 2023. Alle 18 ci sarà invece il primo allenamento insieme al resto della squadra al Centro Sportivo "Davide Astori"