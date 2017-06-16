Premium Sport: Borja Valero non rientra nei piani della Fiorentina, manca però il si del giocatore all'Inter

L'età e l'ingaggio non convincono la Fiorentina, con l'Inter si può chiudere a 7 milioni

Secondo quanto riportato da Premium Sport pare che Borja Valero non rientri più nei piani della nuova Fiorentina di Stefano Pioli che, passo dopo passo, sta prendendo forma. Le ragioni della decisione sarebbe di diversa natura ed infatti, dall'età all'ingaggio, sono vari i fattori che sembrano aver indotto la società gigliata a non puntare più sul centrocampista spagnolo.

L'Inter resta alla finestra, con Luciano Spalletti che non ha mai nascosto il suo apprezzamento per un giocatore che avrebbe già voluto portare alla Roma nella scorsa stagione, ed i vertici societari si dicono positivi per una trattativa che potrebbe chiudersi per una cifra che si aggira sui 7 milioni di euro.