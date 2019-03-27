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Pezzella su Instagram: “Altro giorno indimenticabile, vamos Argentina!”

Per celebrare la vittoria per 0-1 sul Marocco, il Capitano della Fiorentina, e nell’occasione anche dell’Argentina, German Pezzella ha scritto un post su Instagram:“Un altro giorno indimenticabile, va...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2019 22:27
Pezzella su Instagram: “Altro giorno indimenticabile, vamos Argentina!” -
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Per celebrare la vittoria per 0-1 sul Marocco, il Capitano della Fiorentina, e nell’occasione anche dell’Argentina, German Pezzella ha scritto un post su Instagram:

“Un altro giorno indimenticabile, vamos Argentina!”

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