Pezzella su Instagram: “Altro giorno indimenticabile, vamos Argentina!”
Per celebrare la vittoria per 0-1 sul Marocco, il Capitano della Fiorentina, e nell’occasione anche dell’Argentina, German Pezzella ha scritto un post su Instagram:“Un altro giorno indimenticabile, va...
A cura di Redazione Labaroviola
27 marzo 2019 22:27
Per celebrare la vittoria per 0-1 sul Marocco, il Capitano della Fiorentina, e nell’occasione anche dell’Argentina, German Pezzella ha scritto un post su Instagram:
“Un altro giorno indimenticabile, vamos Argentina!”