Pezzella: "Non parlo dell'arbitro che magari dico qualcosa che non dovrei. Dragowski? Siamo un gruppo..."

German Pezzella ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista: “Dobbiamo rialzarci. Noi abbiamo concesso troppo. Ma è dura, perché ora vado a casa non felice. Anche con il Var, tutto quello che abb...

German Pezzella ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista: “Dobbiamo rialzarci. Noi abbiamo concesso troppo. Ma è dura, perché ora vado a casa non felice. Anche con il Var, tutto quello che abbiamo messo in campo. Nel calcio quando una squadra è giovane come la nostra magari l'arbitro si comporta diversamente… Ma non voglio parlarne a caldo, magari dico qualcosa che non dovrei. Dragowski? Siamo un gruppo, siamo tutti pronti per giocare. Oggi è entrato al posto di Sportiello, sabato se giocherà vuol dire che sarà pronto. Si allena tanto, sta lavorando bene e ha la nostra fiducia”. Così riporta Radio Bruno.