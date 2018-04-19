Discussione finale tra Pioli e Milinkovic-Savic, com'è andata veramente...

Tensione nel post-partita di Fiorentina-Lazio, con Pioli che è andato a dire qualcosa a Milinkovic-Savic: i due si sono parlati a lungo con toni accesi, poi ha vinto il buonsenso (soprattutto in Pioli...

A cura di Redazione Labaroviola 19 aprile 2018 10:25

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli

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