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Per Milenkovic osservatori del Manchester United contro il Sassuolo

Al Mapei di Reggio Emilia, ieri, era presente il Manchester United. L'obiettivo era osservare le prestazioni di Nikola Milenkovic, difensore di proprietà della Fiorentina, seguito da vicino anche da J...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2018 19:02
Per Milenkovic osservatori del Manchester United contro il Sassuolo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Al Mapei di Reggio Emilia, ieri, era presente il Manchester United. L'obiettivo era osservare le prestazioni di Nikola Milenkovic, difensore di proprietà della Fiorentina, seguito da vicino anche da Juventus, Inter e Napoli. Sul serbo è già stato attaccato un cartellino con la valutazione: 50 milioni di euro, ma solamente a partire da giugno.

Fonte: Tuttomercatoweb

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