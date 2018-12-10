Per Milenkovic osservatori del Manchester United contro il Sassuolo

Al Mapei di Reggio Emilia, ieri, era presente il Manchester United. L'obiettivo era osservare le prestazioni di Nikola Milenkovic, difensore di proprietà della Fiorentina, seguito da vicino anche da J...

Al Mapei di Reggio Emilia, ieri, era presente il Manchester United. L'obiettivo era osservare le prestazioni di Nikola Milenkovic, difensore di proprietà della Fiorentina, seguito da vicino anche da Juventus, Inter e Napoli. Sul serbo è già stato attaccato un cartellino con la valutazione: 50 milioni di euro, ma solamente a partire da giugno.

Fonte: Tuttomercatoweb