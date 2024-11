Per Fiorentina-Inter, sono già esauriti i settori di Curva Ferrovia, Maratona Laterale, Maratona e Tribuna Esterna

Finita la sosta delle Nazionali è tempo di tornare a pensare al campionato. Il cammino della Fiorentina riprenderà dalla trasferta di Como, in programma per domenica 24 novembre ore 15.00. Ma i tifosi viola hanno già risposto presente per la gara dell’1 dicembre contro l’Inter al Franchi. Infatti, sono già esauriti i settori di Curva Ferrovia, Maratona Laterale, Maratona e Tribuna Esterna.

ADLI: “PRIMA DI LASCIARE IL MILAN AVEVO PROMESSO CHE AVREI SEGNATO. DE GEA TRA I PORTIERI PIÙ FORTI AL MONDO”