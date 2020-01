Accordo raggiunto tra la Fiorentina e il Genoa per il trasferimento in maglia viola di Christian Kouamé, che è arrivato pochi minuti fa all’hotel della Fiorentina per firmare il contratto. La Fiorentina pagherà il giocatore 10/11 milioni di euro più molti bonus legati alle presenze (chiaro segnale di come la società viola pagherà realmente l’attaccante per il suo valore reale quando tornerà in campo) e lascerà al Genoa una percentuale sulla futura rivendita.

