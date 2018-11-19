Parma senza terzini, occhi su Firenze: nel mirino Laurini, Hancko e Maxi Olivera
Il Parma ha un grosso problema con i terzini: i ducali hanno ai box Dimarco, Sierralta e Gobbi. Per questo motivo gli occhi del club sarebbero dirottati verso Firenze, dove c'é grande abbondanza di gi...
Il Parma ha un grosso problema con i terzini: i ducali hanno ai box Dimarco, Sierralta e Gobbi. Per questo motivo gli occhi del club sarebbero dirottati verso Firenze, dove c'é grande abbondanza di giocatori sotto utilizzati nel ruolo. A cominciare da Vincent Laurini, che sarebbe un destro, ma può giocare anche a sinistra. Poi ci sono David Hancko (ad oggi soltanto una presenza in stagione) e Maxi Olivera (fuori rosa). La Fiorentina potrebbe far partire almeno due di questi profili, anche se a gennaio appare difficile pensare a qualcosa di diverso rispetto al semplice prestito.