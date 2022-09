Parla Vigiani: “Giocare contro la Fiorentina sarà emozionante perchè io sono cresciuto a Firenze”

Luca Vigiani, allenatore della Primavera del Bologna che prenderà temporaneamente il posto di Sinisa Mihajlovic, domani in panchina per allenare la prima squadra contro la Fiorentina, è intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione della sfida con i viola. Queste le sue parole.

“Cosa proverò lo capirò domenica, ma è sicuro un’emozione particolare. Un’occasione di stimolo per me e il fatto di affrontare la Fiorentina mi da una carica in più visto che sono cresciuto calcisticamente li”.

Sul gruppo

“Una squadra che ha preso coscienza di quello che era successo, quindi un ottimo punto di partenza per lavorare. E’ importante che tutti si sentano al centro, non è possibile e non è corretto lasciare a tre o quattro giocatori la responsabilità di tutto il gruppo, tutti devono fare la loro parte. Normalmente deve uscire la parte professionale, è chiaro che in questa situazione c’è un carico emotivo in più ma ho visto i ragazzi caricarsi da subito della loro responsabilità e concentrarsi sul lavoro da fare”.

Su Arnautovic

“Io l’ho trovato bene, si carica di tante responsabilità e in questa situazione l’ho visto particolarmente partecipativo nel provare a cambiare questo momento particolare”.

Orsolini e Barrow?

“Non sposterei l’attenzione su due giocatori: la situazione è più ampia, non sono due giocatori a spostare l’equilibrio. C’è bisogno sempre di tutti”.

Su Posch

“E’ un giocatore rapido che sa giocare sia nella difesa a quattro che a tre. E’ sempre molto concentrato nella difesa della gara, è sempre al centro dell’allenamento e dell’esercitazione proposta Per quanto riguarda domani vedremo”.

