Orrico: "Ribery è l'uomo copertina. Il recupero su Ronaldo segno di umiltà"

L'ex allenatore Corrado Orrico ha parlato a Il Tirreno, soffermandosi tra le altre anche su Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole: "Ribery è l'uomo-copertina di giornata. Alla prima da titolare ha...

A cura di Redazione Labaroviola 16 settembre 2019 19:06

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi