Orrico: "Ribery è l'uomo copertina. Il recupero su Ronaldo segno di umiltà"
L'ex allenatore Corrado Orrico ha parlato a Il Tirreno, soffermandosi tra le altre anche su Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole: "Ribery è l'uomo-copertina di giornata. Alla prima da titolare ha...
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2019 19:06
L'ex allenatore Corrado Orrico ha parlato a Il Tirreno, soffermandosi tra le altre anche su Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole: "Ribery è l'uomo-copertina di giornata. Alla prima da titolare ha stupito tutti per l'abnegazione, l'umiltà e la forza messe in campo, ancor prima della classe. Il recupero su Cristiano Ronaldo è una cartolina preziosa per la Fiorentina e i suoi tifosi".