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Orrico: "Ribery è l'uomo copertina. Il recupero su Ronaldo segno di umiltà"

L'ex allenatore Corrado Orrico ha parlato a Il Tirreno, soffermandosi tra le altre anche su Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole: "Ribery è l'uomo-copertina di giornata. Alla prima da titolare ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2019 19:06
Orrico: "Ribery è l'uomo copertina. Il recupero su Ronaldo segno di umiltà" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'ex allenatore Corrado Orrico ha parlato a Il Tirreno, soffermandosi tra le altre anche su Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole: "Ribery è l'uomo-copertina di giornata. Alla prima da titolare ha stupito tutti per l'abnegazione, l'umiltà e la forza messe in campo, ancor prima della classe. Il recupero su Cristiano Ronaldo è una cartolina preziosa per la Fiorentina e i suoi tifosi".

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