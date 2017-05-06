Orlandi: "Abbiamo meritato lo scudetto. Giocare al Franchi è stato bellissimo"

Aver sentito un pubblico così forte è stato incredibile. Alla Champions ancora non abbiamo pensato

Giulia Orlandi, capitano della Fiorentina Women's, ha parlato al termine della partita contro il Tavagnacco che ha incoronato le viola campionesse d'Italia: "Aver sentito un pubblico così forte è stato incredibile. E’ stato tanto emozionante vedere tra il pubblico anche tante persone che conosco. E’ qualcosa che non riesco a descrivere, soprattutto per me che sono fiorentina e tifosa viola. Il momento più bello del campionato? La giornata di oggi è l’apoteosi di un lavoro che è iniziato ad agosto ed ha portato i suoi frutti. Ce lo siamo meritati tutti. Giocare qui è bellissimo, ma alla Champions ancora non abbiamo mai pensato. Eravamo concentrate solo sullo scudetto. Non c’è stato un vero momento di difficoltà dove preoccuparsi veramente, ma il fatto di aver pensato partita dopo partita senza guardare troppo oltre ci ha permesso di arrivare qua".