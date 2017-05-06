SCANDALO JUVENTUS-TORINO: VALERI ESPELLE ACQUAH, MA E' PALLA PIENA. LA CRONACA...
E' il 10' quando Acquah entra in scivolata su Mandzukic che cade. Valeri inizialmente lascia correre, poi si ferma, si dirige verso il centrocampista granata e lo espelle, per somma di ammonizioni. A...
E' il 10' quando Acquah entra in scivolata su Mandzukic che cade. Valeri inizialmente lascia correre, poi si ferma, si dirige verso il centrocampista granata e lo espelle, per somma di ammonizioni. A segnalargli il "fallo" è stato il quarto uomo, peccato che Acquah abbia preso il pallone in modo preciso e pulito. S'infuria Mihjlovic che entra in campo per andare faccia a faccia con Valeri che lo espelle. Torino in dieci e senza allenatore, con un secondo tempo ancora tutto da giocare. Belotti e compagni partono da un vantaggio di una rete, grazie al gol siglato da Ljajic su punizione, un vero e proprio gioiello della balistica.