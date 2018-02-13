Olimpiadi invernali: arrivano le prime gioie azzurre, Fontana e Pellegrino si fanno d'oro

Una giornata da favola per l'Italia alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018.[...] La prima medaglia d'oro l'ha conquistata una straordinaria Arianna Fontana che ha vinto al photofinish la finale...

Una giornata da favola per l'Italia alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018.

[...] La prima medaglia d'oro l'ha conquistata una straordinaria Arianna Fontana che ha vinto al photofinish la finale dei 500 metri di short track.

[...] Dopo pochi minuti è toccato a Federico Pellegrino, nostro signore dello Sprint nel fondo. L'azzurro è stato protagonista di uno sprint nella finale a tecnica classica nel quale si è tenuto dietro per pochi centimetri il russo Bolshunov.

Fonte: panorama.it