Novellino : “La Fiorentina sta scherzando troppo. I giocatori sono deboli mentalmente più che tecnicamente”
L’ex allenatore di serie A e B ,Walter Novellino,ha espresso il suo pensiero sulla rosa della Fiorentina e sull ‘inizio del campionato viola.
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2025 16:52
Walter Novellino, ex allenatore di molte squadre di serie A e serie B, ha parlato su Lady Radio della brutta partenza in campionato della Fiorentina.
Queste le parole del suo intervento: “La Fiorentina è una squadra forte, i giocatori devono capire che possono rendere tutti di più. Pioli poi deve capire che gioco vuole fare, anche se vedo la squadra in difficoltà mentale più che tecnica. Adesso c’è da scherzare poco e iniziare a fare punti “.