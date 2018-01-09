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Stadio: niente Koziello, né Cataldi, Viviani, Capoue e Salibur. Per il dopo Sanchez Mazzitelli e Valdifiori...

Operazioni in entrata per la Fiorentina? Solo dopo aver venduto qualcuno. Ma considerata la probabile partenza di Carlos Sanchez, ecco che Corvino e i suoi uomini si stanno muovendo alla ricerca di un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2018 12:09
Stadio: niente Koziello, né Cataldi, Viviani, Capoue e Salibur. Per il dopo Sanchez Mazzitelli e Valdifiori... -
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Rassegna Stampa
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Operazioni in entrata per la Fiorentina? Solo dopo aver venduto qualcuno. Ma considerata la probabile partenza di Carlos Sanchez, ecco che Corvino e i suoi uomini si stanno muovendo alla ricerca di un centrocampista. Stando a quanto riporta Stadio non interessa Koziello del Nizza, nessun investimento su Cataldi e Viviani, su Capoue del Watford cercato da Mazzarri e neanche su Yannis Salibur, centrocampista offensivo del Guingamp. Meité è passato in prestito al Bordeaux: sarà valutato in vista di giugno. Saranno monitorati per un eventuale prestito Luca Mazzitelli, classe ’95, cercato anche da Bari e Bologna, di proprietà del Sassuolo. Stesso discorso per Mirko Valdifiori del Torino, 672 minuti fin qui tra campionato e Coppa.

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