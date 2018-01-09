Stadio: niente Koziello, né Cataldi, Viviani, Capoue e Salibur. Per il dopo Sanchez Mazzitelli e Valdifiori...

Operazioni in entrata per la Fiorentina? Solo dopo aver venduto qualcuno. Ma considerata la probabile partenza di Carlos Sanchez, ecco che Corvino e i suoi uomini si stanno muovendo alla ricerca di un...

Operazioni in entrata per la Fiorentina? Solo dopo aver venduto qualcuno. Ma considerata la probabile partenza di Carlos Sanchez, ecco che Corvino e i suoi uomini si stanno muovendo alla ricerca di un centrocampista. Stando a quanto riporta Stadio non interessa Koziello del Nizza, nessun investimento su Cataldi e Viviani, su Capoue del Watford cercato da Mazzarri e neanche su Yannis Salibur, centrocampista offensivo del Guingamp. Meité è passato in prestito al Bordeaux: sarà valutato in vista di giugno. Saranno monitorati per un eventuale prestito Luca Mazzitelli, classe ’95, cercato anche da Bari e Bologna, di proprietà del Sassuolo. Stesso discorso per Mirko Valdifiori del Torino, 672 minuti fin qui tra campionato e Coppa.