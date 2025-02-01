Nazione si interroga: “Commisso, se arrivano dal Napoli 40 milioni per Comuzzo, che fai?”

Commisso non ha intenzione di abbassare le pretese per Comuzzo

Un vero e proprio muro issato su da Rocco Commisso intorno a Pietro Comuzzo. Il Presidente della Fiorentina non ha intenzione di vendere il giovane difensore centrale viola per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. Il Napoli, per adesso, è fermo a 35.

Ieri al Viola Park sono state ore intense, con l'agente del giocatore in stretto contatto con la Fiorentina per capire quali saranno le mosse del club viola per il futuro. Commisso è stato chiaro, ma non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Solo Palladino ha parlato di Comuzzo. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/pedulla-fiorentina-per-il-centrocampo-occhi-su-belahyane-del-verona-ndour-resta-unopzione/287062/