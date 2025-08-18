Nazione: “Pioli contro il Viareggio ha puntato sul 3-5-2. La Fiorentina ha mostrato segnali positivi”

La Fiorentina ha cercato subito di reagire dopo la sconfitta nell’amichevole contro la Japan University. Per ritrovare ritmo e fiducia, la squadra di Pioli è scesa in campo al Viola Park in un allenamento congiunto con il Viareggio. Un test utile non solo per rimettere ordine, ma anche per accelerare la preparazione in vista degli impegni ufficiali ormai imminenti.

Il tecnico viola ha fatto ruotare gran parte della rosa, cambiando molto tra primo e secondo tempo e puntando sul 3-5-2, modulo già sperimentato di recente. Contro un avversario meno strutturato, la Fiorentina ha mostrato segnali positivi: più fluidità nella costruzione del gioco e maggiore presenza offensiva negli ultimi metri, aspetti incoraggianti in chiave futura.

L’obiettivo immediato è farsi trovare pronti per l’andata del playoff di Conference League contro il Polissya, in programma giovedì. La settimana sarà scandita da allenamenti mattutini fino alla partenza per Presov, in Slovacchia. Dopo la sfida europea, la squadra si sposterà direttamente in Sardegna, a Pula, per preparare la prima giornata di campionato di domenica contro il Cagliari. Lo scrive La Nazione.