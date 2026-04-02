Nazione: “Pasqua della Fiorentina con qualche brivido. Occhio alla Cremonese”

Sarà una Pasqua da vivere tutta d’un fiato per i tifosi della Fiorentina, impegnati da un lato a sostenere (da casa) la squadra di Vanoli durante la trasferta di Verona e dall’altra a seguire con attenzione i risultati delle altre. Perché pur avendo invertito nettamente la rotta, la Fiorentina ha ancora bisogno di risultati favorevoli sugli altri campi per scavare un solco più profondo con la zona retrocessione.

Da questo punto di vista, la giornata sarà aperta dalla trasferta del Cagliari a Reggio Emilia contro il Sassuolo (sabato ore 15). Forse per la prima volta nel corso del campionato la squadra di Pisacane si ritrova coinvolta con 30 punti, reduce da tre sconfitte consecutive e con la vittoria che manca dallo scorso 31 gennaio.

Detto dell’incrocio tra Verona e Fiorentina, il giorno di Pasqua si aprira alle 15 con l’interessante Cremonese-Bologna, match che guardano un po’ tutti per capire se per i grigiorossi la vittoria di Parma sia stata un fuoco di paglia oppure no. Nel pomeriggio il Torino sarà di scena a Pisa per una sfida da vincere per non complicarsi la vita in vista della volata finale. L’altra partita da circoletto rosso è quella di Pasquetta (ore 15) con il Lecce che ospitera l’Atalanta, a caccia di punti europei.

Oltre a quella della Cremonese, è l’altra partita che sposterà l’ago della bilancia del weekend nella zona calda della classifica. Lì dove poco sopra c’è il Genoa, impegnato sul campo della Juventus. Per il momento il Parma resta fuori dai guai a quota 34. Turno festivo spalmato su tre giorni, con la Fiorentina che avrà poi la possibilità di preparare la trasferta di Londra contro il Crystal Palace. Con la speranza di aver trovato nell’uovo qualche punticino in più da mettere fra sé e la zona rossa. Lo scrive La Nazione.