Nazione, niente Gabriel, i viola vogliono Lafont. Per lui si pensa a uno scambio piú soldi...
Niente da fare per Gabriel, ora si punta tutto su Lafont, considerato il miglior portierino emergente del calcio francese, ma la richiesta è alta
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2018 10:27
[..] Sponda portieri: niente da fare per Gabriel, ora si punta tutto su Lafont, considerato il miglior portierino emergente del calcio francese, ma la richiesta è alta, 18 milioni. Nell’affare, però, Corvino potrebbe inserire Eysseric.
In uscita i soliti 5-6 giocatori: Sanchez, Cristoforo, Maxi Olivera, Dragowski, Eysseric e forse Saponara. Intanto, date le ottime prestazioni al Mondiale, Corvino si prepara ad incassare un buon 30% della cessione di Ante Rebic.
A scriverlo è l'edizione odierna de La Nazione