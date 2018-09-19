Montiel, dopo le belle giocate in viola arriva la prima convocazione nella Spagna

Il giovanissimo Montiel è stato convocato dalla Spagna Under 19 per il raduno di Madrid che si svolgerà dal 24 al 26 settembre prossimo. Dopo aver fatto benissimo a Moena il giovane viola continua a c...

Il giovanissimo Montiel è stato convocato dalla Spagna Under 19 per il raduno di Madrid che si svolgerà dal 24 al 26 settembre prossimo. Dopo aver fatto benissimo a Moena il giovane viola continua a colpire, questa volta anche all'interno dei propri confini nazionali. Ricordiamo che le giovanili della Spagna hanno sfornato dei grandi giocatori, e rientrare nella nazionale giovanile Roja è un bel segnale non di poco conto.