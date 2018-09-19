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Montiel, dopo le belle giocate in viola arriva la prima convocazione nella Spagna

Il giovanissimo Montiel è stato convocato dalla Spagna Under 19 per il raduno di Madrid che si svolgerà dal 24 al 26 settembre prossimo. Dopo aver fatto benissimo a Moena il giovane viola continua a c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 10:23
Montiel, dopo le belle giocate in viola arriva la prima convocazione nella Spagna - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
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Il giovanissimo Montiel è stato convocato dalla Spagna Under 19 per il raduno di Madrid che si svolgerà dal 24 al 26 settembre prossimo. Dopo aver fatto benissimo a Moena il giovane viola continua a colpire, questa volta anche all'interno dei propri confini nazionali. Ricordiamo che le giovanili della Spagna hanno sfornato dei grandi giocatori, e rientrare nella nazionale giovanile Roja è un bel segnale non di poco conto.

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