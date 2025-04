Monti: “Palladino non cambierà modulo. Se non vinci con l’Empoli, all’80% sei fuori dall’Europa”

Questo pomeriggio l’opinionista e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento della viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Non sono per niente tranquillo. Quello che è successo a Dodo è quasi peggio di quello che è successo a Kean. Questo perchè il centravanti prima o poi tornerà, e lo aspettiamo a braccia aperte, per quanto riguarda il terzino probabilmente ha finito la stagione. A giro ho sentito dire che se tutto va al meglio, e si parla di praticamente un miracolo, il giocatore dovrebbe metterci tre settimane per tornare disponibile. In questo momento della stagione tre settimane sono veramente tante, e da quella parte li non siamo messi benissimo: Palladino dovrà metterci una grande toppa”.

Ha poi analizzato come Palladino possa gestire le due assenze: “Devo dire che credo veramente poco al fatto che l’allenatore possa decidere di cambiare modulo, credo che nei mesi abbia definitivamente trovato il modulo adatto a lui: ha rischiato molto ad inizio campionato per proporre il 3-5-2, rischiando anche di non entrare in Conference League. Per questo dubito che possa cambiare qualcosa in tal senso.

Due parole anche sull’importanza della gara contro l’Empoli: “Io sono fiducioso per un semplice fatto: non c’è da pensare a nient’altro che a vincere. Se non si vince non si può minimamente parlare di Europa, figuratevi di Champions League. Se domani non vinci, all’80% ti precludi la partecipazione ad una competizione europea, è fondamentale trovare i tre punti”.