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Mencucci tuona: "Occorre che maggiori risorse vengano destinate al nostro movimento del calcio femminile".

Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women’s, è stato ospite nella redazione de Il Corriere dello Sport, queste le sue parole sul calcio femminile: “Siamo arrivati a un punto in cui serve più...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2017 14:21
Mencucci tuona: "Occorre che maggiori risorse vengano destinate al nostro movimento del calcio femminile". -
Rassegna Stampa
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Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women’s, è stato ospite nella redazione de Il Corriere dello Sport, queste le sue parole sul calcio femminile: “Siamo arrivati a un punto in cui serve più visibilità possibile. Noi abbiamo portato 8.000 spettatori ad una partita femminile. Tra pochi anni tutte le squadre italiane saranno obbligate ad avere quella delle ragazze, dobbiamo mettere una scadenza. Occorre che maggiori risorse vengano destinate al nostro movimento, tanti club se lo possono permettere. Il terreno è fertile”.

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