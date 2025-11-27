Magrin su Fagioli: “Se ne parlava bene alla Juve, ora si è arenato. Deve diventare il leader del centrocampo”

Marino Magrin, ex Atalanta, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Ecco le sue parole a proposito dell’esordio di Palladino sulla panchina bergamasca: “Quando si cambia allenatore c’è sempre quella sferzata nella testa dei giocatori. Col Napoli è arrivata nel secondo tempo mentre ieri sera l’Atalanta ha dimostrato tutto il suo valore, le capacità dei suoi calciatori. Ha fornito una grande prestazione portando a casa una grande vittoria. Venendo alla Fiorentina, penso che anche Vanoli stia dimostrando qualcosa di diverso”.

Su Atalanta-Fiorentina: “Sono convinto che da adesso l’Atalanta farà un grande campionato. Lookman farà fare il salto di qualità. I giocatori sono rapidi, veloci, c’è l’inserimento degli esterni. S’è vista l’Atalanta degli ultimi anni”.

Su Fagioli: “A me di questo calciatore se n’è parlato bene alla Juventus. Non so se è successo qualcosa sotto l’aspetto mentale perché un giocatore così pensavo fosse da Nazionale. Si è arenato un pochino ma può diventare un ottimo giocatore perché sotto l’aspetto tecnico è bravissimo. Deve essere più leader e prendere più responsabilità dicendo: “in questa zona del campo comando io” e farsi notare di più”.