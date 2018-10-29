Magrin: "Pioli ha la pelle dura ed è l'allenatore giusto per Firenze"

Ha rilasciato una lunga intervista Marino Magrin, ex giocatore dell Hellas Verona e grande amico di Pioli, del quale ha parlato così:“L’anno scorso ha fatto una gran campionato cominciando ad inserire...

Ha rilasciato una lunga intervista Marino Magrin, ex giocatore dell Hellas Verona e grande amico di Pioli, del quale ha parlato così:

“L’anno scorso ha fatto una gran campionato cominciando ad inserire tanti giovani e quest’anno sta proseguendo quel percorso lì. Stefano non è più giovanissimo ma è pronto per fare l’allenatore a grandi livelli sono vicino a lui con tutto l’entusiasmo che ho. Sappiamo che Firenze è una piazza eccezionale ma quando le cose non vanno c’è subito qualche polemica, ma Pioli ha la pelle dura e l’esperienza per gestire queste situazioni. Anche per questo è giusto per Firenze. La squadra gioca bene”.