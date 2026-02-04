4 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:01

Magath: “Con Džeko lo Schalke si è creato un problema, da qui nasce la crisi”

Magath: “Con Džeko lo Schalke si è creato un problema, da qui nasce la crisi”

Magath

Lo Schalke 04 attraversa un momento difficile, senza vittorie nelle ultime quattro partite, da quando è arrivato Edin Džeko dalla Fiorentina. Il leggendario allenatore ed ex calciatore Felix Magath ha commentato la situazione della squadra di Gelsenkirchen:

“Lo Schalke si è creato un problema da solo. La squadra stava andando alla grande, tutti erano soddisfatti, non poteva andare meglio. Poi hanno deciso di prendere Edin Džeko, un giocatore davvero eccezionale, che in teoria può dare una mano alla squadra”.

Magath ha aggiunto: “Questo trasferimento ha cambiato completamente la dinamica del gruppo. Ora gli altri giocatori devono ritrovare il loro equilibrio, ed è per questo che stanno vivendo questa crisi. Dopo questo acquisto, lo Schalke è ora obbligato a puntare alla promozione in massima serie”.

