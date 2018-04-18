Lo spezzatino che uccide il calcio: il 50% dei tifosi viola, assenti stasera per l'orario

Il turno infrasettimanale è ormai una tradizione per il calcio italiano. Questo tuttavia, non giova agli stadi che sono sempre più vuoti.Secondo un sondaggio, in un nostro gruppo amico "Sempre Forza V...

Il turno infrasettimanale è ormai una tradizione per il calcio italiano. Questo tuttavia, non giova agli stadi che sono sempre più vuoti.

Secondo un sondaggio, in un nostro gruppo amico "Sempre Forza Viola" che conta 22.000 persone, il 50% dei tifosi viola si perderà la partita a causa dell'assurdo orario. Molti di loro infatti tornando tardi da lavoro saranno impossibilitati a venire. Altri invece che abitano lontano non verranno perchè non possono rincasare tardi per colpa della successiva giornata lavorativa che incombe.

Sempre secondo il sondaggio il 35% non si farà condizionare dall'orario e prenderà regolarmente posto al Franchi. Infine il 15% lavorerà proprio durante l'orario della partita oppure è malato o ha problemi personali di vario tipo che lo rendono indisponibile per il match al Franchi.

Ottime, infine, le promozioni da parte del club viola. Infatti nessun tifoso ha dichiarato di essere impossibilitato a venire a causa di problemi economici.

Lorenzo Bigiotti