Libero, la Juve rischia grosso per la plusvalenze. In arrivo una penalizzazione di molti punti in classifica?

All’interno di Libero, oggi in edicola, si parla ampiamente del caso Juventus. Sulla società bianconera pendono pesanti accuse di falsi in bilancio. E per questo nel quotidiano ci si interroga: come verrà (se verrà) colpita la Juve sul versante sportivo? I bianconeri non rischierebbero la retrocessione in serie B. La Juve però rischia una penalizzazione di punti (non pochi). Qualora siano accertati i reati ascritti l’iter processuale, le verrebbero tolti nella classifica nel campionato in corso. Quasi certo che non ci saranno interventi retroattivi nelle classifiche dei tornei dal 2019 al 2021.

IL MANCATO ROSSO COSTA CARO A VALERI