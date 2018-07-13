Le big italiane vogliono Chiesa per rispondere C.Ronaldo. Ma la Fiorentina...

Le parole di Benedetto Ferrara su La Repubblica edizione di Firenze:"Federico Chiesa è il gioiello della squadra di Pioli, Fede è sui manifesti che pubblicizzano il mondo viola, è quello che potrà far...

Le parole di Benedetto Ferrara su La Repubblica edizione di Firenze:

"Federico Chiesa è il gioiello della squadra di Pioli, Fede è sui manifesti che pubblicizzano il mondo viola, è quello che potrà far dire in giro cose del tipo: averlo tenuto è il colpo di mercato più importante. Anche perché l’effetto CR7 sarà quello che spingerà i competitors della Juve a fare il colpo. E Chiesa è il nome giusto. Per questo Napoli, Inter e Roma ci stanno pensando mentre la Juve vuole inserire nell’operazione Pjaca una opzione sul giovane Chiesa per il prossimo anno. Ma la Fiorentina terrà duro: ha un accordo sulla parola con il padre, e il ragazzo non è uno da tenere il muso. Chiesa non si tocca, quindi. E dire di no sarà il modo più diretto per far bella figura coi tifosi a costo zero."