Lady Radio: 'La Fiorentina è forte su Paletta'

Paletta alla Fiorentina? Si può fare secondo Lady Radio.

Secondo quanto riportato da Lady Radio potrebbe essere Gabriel Alejandro Paletta, calciatore argentino naturalizzato italiano, l'ulteriore rinforzo per la difesa della Fiorentina.

Visti i grandi acquisti che sta operando il Milan, lo spazio per l'ex a Parma a Milano sarebbe molto ristretto, per questo la cessione alla Fiorentina farebbe contenti tutti, anche il calciatore e la stessa squadra gigliata, che cerca un elemento di esperienza dopo la partenza di Gonzalo Rodriguez.

Da capire poi se il Milan, dopo l'acquisto di Andrè Silva dal Porto, continuerà a cercare ancora Kalinic (Montella avrebbe chiesto contemporaneamente un giovane di talento ed un attaccante più esperto per il proprio reparto avanzato): in quel caso Paletta potrebbe rientrare anche nello stesso affare, ovviamente insieme ad un grosso conguaglio in favore della Fiorentina.