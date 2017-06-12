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Lady Radio: 'La Fiorentina è forte su Paletta'

Paletta alla Fiorentina? Si può fare secondo Lady Radio.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2017 19:19
Lady Radio: 'La Fiorentina è forte su Paletta' -
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Calciomercato Fiorentina
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Secondo quanto riportato da Lady Radio potrebbe essere Gabriel Alejandro Paletta, calciatore argentino naturalizzato italiano, l'ulteriore rinforzo per la difesa della Fiorentina.

Visti i grandi acquisti che sta operando il Milan, lo spazio per l'ex a Parma a Milano sarebbe molto ristretto, per questo la cessione alla Fiorentina farebbe contenti tutti, anche il calciatore e la stessa squadra gigliata, che cerca un elemento di esperienza dopo la partenza di Gonzalo Rodriguez.

Da capire poi se il Milan, dopo l'acquisto di Andrè Silva dal Porto, continuerà a cercare ancora Kalinic (Montella avrebbe chiesto contemporaneamente un giovane di talento ed un attaccante più esperto per il proprio reparto avanzato): in quel caso Paletta potrebbe rientrare anche nello stesso affare, ovviamente insieme ad un grosso conguaglio in favore della Fiorentina.

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