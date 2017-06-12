Ag. Onazi: "Lascerà il Trabzonspor, ma non posso confermare l'interessamento della Fiorentina"

Le indiscrezioni parlano di un'offerta da 5 milioni da parte della società gigliata, subito la pronta smentita dell'agente del nigeriano

Non trova conferme la notizia rilanciata in Nigeria relativa a un forte interessamento della Fiorentina per il centrocampista ex Lazio Ogenyi Eddy Onazi, calciatore classe '92 attualmente in forza al Trabzonspor. Nel paese di nascita del calciatore hanno scritto di un'offerta viola da cinque milioni di euro per il mediano di Lagos, una indiscrezione che il suo procuratore Stephen Makinwa non ha però confermato: "Può lasciare il club turco ma non confermo l'offerta della Fiorentina. Ho letto anche io dell'interesse, ma non ci sono conferme".

Fonte: TuttoMercatoWeb.com