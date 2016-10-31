La scaramanzia porta bene al Milan. Il piano escogitato da Montella per vincere contro il Pescara...

Un gustoso retroscena ieri nel corso dell’intervista post-partita di Vincenzo Montella a Sky. In riferimento alla maledizione che precedeva il match contro il Pescara e che vedeva il Milan mai vincent...

Un gustoso retroscena ieri nel corso dell’intervista post-partita di Vincenzo Montella a Sky. In riferimento alla maledizione che precedeva il match contro il Pescara e che vedeva il Milan mai vincente nei precedenti incontri di campionato disputati alle ore 15. Montella quindi ha rivelato una particolare chiaccherata con Adriano Galliani: “Galliani mi aveva detto che non vincevamo da tanto il pomeriggio alle 3, allora ho detto a tutti di non cambiare l’ora legale”.

Incalzato successivamente da un'ulteriore domanda (intorno alle 18), ha risposto scherzosamente che il suo orologio segnava le 19 e doveva fare in fretta! La precedente vittoria risaliva esattamente ad un anno fa, nella gara del 25 ottobre 2015 vinta contro il Sassuolo 2-1 (la partita dell’esordio di Gianluigi Donnarumma). Da allora il Milan aveva collezionato 4 sconfitte e 3 pareggi (Verona, Udinese e Frosinone). A riportarlo è pianetamilan.it