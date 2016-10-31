Vecino: nessuna lesione al tricipite. Oggi già in campo per allenamento differenziato
La Fiorentina con un comunicato ufficiale ha fatto chiarezza sulle condizioni di Vecino
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2016 16:17
Arrivano buone notizia dall'infermeria, infatti, come comunicato dalla Fiorentina sul suo sito ufficiale, gli accertamenti ai quali il centrocampista Matias Vecino è stato sottoposto nella giornata di oggi hanno escluso lesioni al tricipite surale della gamba destra. L'uruguaiano quindi, dopo esser stato costretto a saltare la partita di sabato contro il Bologna, oggi sarà di nuovo in campo, seppur con un programma differenziato rispetto ai compagni.