Labaro Viola

Vecino: nessuna lesione al tricipite. Oggi già in campo per allenamento differenziato

La Fiorentina con un comunicato ufficiale ha fatto chiarezza sulle condizioni di Vecino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2016 16:17
Vecino: nessuna lesione al tricipite. Oggi già in campo per allenamento differenziato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Condividi

Arrivano buone notizia dall'infermeria, infatti, come comunicato dalla Fiorentina sul suo sito ufficiale, gli accertamenti ai quali il centrocampista Matias Vecino è stato sottoposto nella giornata di oggi hanno escluso lesioni al tricipite surale della gamba destra. L'uruguaiano quindi, dopo esser stato costretto a saltare la partita di sabato contro il Bologna, oggi sarà di nuovo in campo, seppur con un programma differenziato rispetto ai compagni.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok