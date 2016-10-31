Vecino: nessuna lesione al tricipite. Oggi già in campo per allenamento differenziato

La Fiorentina con un comunicato ufficiale ha fatto chiarezza sulle condizioni di Vecino

Arrivano buone notizia dall'infermeria, infatti, come comunicato dalla Fiorentina sul suo sito ufficiale, gli accertamenti ai quali il centrocampista Matias Vecino è stato sottoposto nella giornata di oggi hanno escluso lesioni al tricipite surale della gamba destra. L'uruguaiano quindi, dopo esser stato costretto a saltare la partita di sabato contro il Bologna, oggi sarà di nuovo in campo, seppur con un programma differenziato rispetto ai compagni.