La Repubblica chiama la Fiorentina una squadra di bamboccioni. I motivi e l'analisi del quotidiano...

Repubblica analizza i risultati della Fiorentina lontano dal Franchi. Per farlo utilizza l’espressione “bamboccioni” inventata da Padoa Schioppa quando definì così i giovani italiani che preferiscono...

Repubblica analizza i risultati della Fiorentina lontano dal Franchi. Per farlo utilizza l’espressione “bamboccioni” inventata da Padoa Schioppa quando definì così i giovani italiani che preferiscono stare in casa con i genitori piuttosto che partire alla ricerca della propria realizzazione. Quando la squadra di Pioli esce dalla zona Franchi, conquista davvero pochi punti. Un punto in casa della Spal e poi due vittorie contro Benevento e Verona. Negli altri casi soltanto sconfitte. Domenica i viola saranno ospiti della Lazio, una squadra che sta bene ed è superiore ai viola.