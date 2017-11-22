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La Repubblica chiama la Fiorentina una squadra di bamboccioni. I motivi e l'analisi del quotidiano...

Repubblica analizza i risultati della Fiorentina lontano dal Franchi. Per farlo utilizza l’espressione “bamboccioni” inventata da Padoa Schioppa quando definì così i giovani italiani che preferiscono...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2017 09:26
La Repubblica chiama la Fiorentina una squadra di bamboccioni. I motivi e l'analisi del quotidiano... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Rassegna Stampa
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Repubblica analizza i risultati della Fiorentina lontano dal Franchi. Per farlo utilizza l’espressione “bamboccioni” inventata da Padoa Schioppa quando definì così i giovani italiani che preferiscono stare in casa con i genitori piuttosto che partire alla ricerca della propria realizzazione. Quando la squadra di Pioli esce dalla zona Franchi, conquista davvero pochi punti. Un punto in casa della Spal e poi due vittorie contro Benevento e Verona. Negli altri casi soltanto sconfitte. Domenica i viola saranno ospiti della Lazio, una squadra che sta bene ed è superiore ai viola.

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