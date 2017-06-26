La Nazione: per le nuove divise si parla di un ritorno al pantaloncino nero

Le nuove divise griffate Le Coq Sportif, che saranno presentate il prossimo 5 luglio, rifletteranno la storia e la tradizione di Firenze

Le divise saranno svelate con modelli d’eccezione e verosimilmente non mancheranno rappresentanti della Fiorentina Women’s.

Sempre il 5, ma a partire dalla serata, ci saranno eventi immaginati e dedicati alla gente. Le Coq Sportif ha lavorato per cercato di disegnare qualcosa di unico, ma attento a non dimenticare ogni grammo di storia di cui è intrisa la città.

In passato le maglie hanno avuto come elemento identificativo scritte come “Forza viola” e “Con il cuore viola”. Adesso c’è da capire come sia stata coniugata la tradizione ad una maglia che dovrà riconquistare, insieme a chi la indosserà, il popolo viola. Nel 2012-13 Joma si inventò la terza divisa con i colori di Firenze, il bianco e il rosso, adesso i francesi puntano ad andare oltre. In passato si era sussurrato il ritorno del pantaloncino nero.

Fonte: La Nazione