La Gumina piace alla Fiorentina, ma la concorrenza è agguerrita. Il prezzo...

La Fiorentina, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe messo nel mirino un giovane attaccante del Palermo. Si tratta, nello specifico, di Antonino La Gumina. Il classe '96, che già si è messo...

La Fiorentina, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe messo nel mirino un giovane attaccante del Palermo. Si tratta, nello specifico, di Antonino La Gumina. Il classe '96, che già si è messo in mostra nel corso della stagione che vedrà i rosanero giocarsi la promozione in Serie A nella finale playoff contro il Frosinone, è però seguito con attenzione da oltre altre squadre... In ordine sparso: Atalanta, Torino, Bologna e Genoa sono solo alcune delle pretendenti. Il prezzo del giocatore, stando alle indiscrezioni, si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Cifra che però, in caso di promozione, lieviterebbe inevitabilmente.