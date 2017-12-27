La Gazzetta Dello Sport: un gol-lampo di Lulic abbaglia la Fiorentina, il migliore è Dragowski

Nell' edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport vi è un articolo dedicato alla sfida di ieri sera, in Coppa Italia, tra Lazio e Fiorentina vinta per 1-0 grazie al goal di Lulic: "Un gol-lampo abbag...

Nell' edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport vi è un articolo dedicato alla sfida di ieri sera, in Coppa Italia, tra Lazio e Fiorentina vinta per 1-0 grazie al goal di Lulic: "Un gol-lampo abbaglia la Fiorentina, la Lazio è in semifinale" una partita dove i viola hanno controllato il pallino del gioco nella parte centrale del secondo tempo grazie ai cambi di Saponara e Benassi ampiamente insufficienti. Il migliore della compagine gigliata risulta Dragowski e nell'analisi, la rosea, evidenzia che il turnover di mister Pioli non ha portato gli effetti sperati. Lazio avanti dunque che attende la vincente del derby di Milano tra Milan ed Inter.

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