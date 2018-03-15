La Gazzetta Dello Sport: pace fatta tra Diego Della Valle e Montella. Il merito ad un attore...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna sarebbe pace fatta tra Diego Della Valle e Vincenzo Montella, oggi tecnico del Siviglia che ha appena raggiunto i quarti di fi...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna sarebbe pace fatta tra Diego Della Valle e Vincenzo Montella, oggi tecnico del Siviglia che ha appena raggiunto i quarti di finale di Champions League battendo all'Old Trafford il Manchester United per 1-2. Il retroscena risale proprio alla serata magica degli spagnoli a Manchester.

La squadra infatti, ha festeggiato la qualificazione all’hotel Hilton Deansgate, che dista un paio di chilometri da Old Trafford. I giocatori si sono riuniti ad un tavolo e Montella dista poco più avanti, il mister sa sorseggiando un whisky con ghiaccio insieme ad Emanuele (suo fratello) e due amici svedesi. Uno di loro è Alexander Skarsgard, attore di True Blood. Racconta: "Mi trovo qui per il mio amico Vincenzo, davvero una grande persona. Ci conosciamo da anni e sono stato io a farlo riappacificare, in barca con Diego Della Valle".