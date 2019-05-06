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La Fiorentina vuole cedere Giovanni Simeone nel mercato estivo. Non è una priorità per Montella…

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Fiorentina vuole trovare una nuova squadra a l'attaccante Giovanni Simeone. Il Cholito, classe 1995, è in scadenza di contratto nel 2022, ma non è una...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2019 13:55
La Fiorentina vuole cedere Giovanni Simeone nel mercato estivo. Non è una priorità per Montella… - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Fiorentina vuole trovare una nuova squadra a l'attaccante Giovanni Simeone. Il Cholito, classe 1995, è in scadenza di contratto nel 2022, ma non è una priorità del mister Montella. Il suo cartellino vale circa 25-30 milioni.

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