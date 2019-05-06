La Fiorentina vuole cedere Giovanni Simeone nel mercato estivo. Non è una priorità per Montella…
Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Fiorentina vuole trovare una nuova squadra a l'attaccante Giovanni Simeone. Il Cholito, classe 1995, è in scadenza di contratto nel 2022, ma non è una...
A cura di Redazione Labaroviola
06 maggio 2019 13:55
Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Fiorentina vuole trovare una nuova squadra a l'attaccante Giovanni Simeone. Il Cholito, classe 1995, è in scadenza di contratto nel 2022, ma non è una priorità del mister Montella. Il suo cartellino vale circa 25-30 milioni.