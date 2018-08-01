La clausola da 15 milioni è un ostacolo insormontabile per Pity Martinez. La Fiorentina si ritira...
Fiorentina e il River Plate: salterà quasi sicuramente la trattativa per Pity Martinez, proposto già nella giornata di ieri da Simonian a Corvino. Secondo quanto riporta TMW, infatti, l’ostacolo princ...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2018 17:04
Fiorentina e il River Plate: salterà quasi sicuramente la trattativa per Pity Martinez, proposto già nella giornata di ieri da Simonian a Corvino. Secondo quanto riporta TMW, infatti, l’ostacolo principale nella buona riuscita dell’affare sarebbe la clausola da 15 milioni inserita nel contratto del giocatore, impossibile da affrontare per i viola.