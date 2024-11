Kean e Comuzzo verso la panchina: Niente titolarità per i due giocatori viola

La Nazionale di Spalletti sarà di scena stasera contro la Francia, battuta a Parigi a settembre per 3-1, per l’ultimo impegno del girone di Nations League con il primo posto da blindare, infatti basterà un pareggio o perdere con un gol di scarto agli azzurri che sembrano in ottima forma. Il CT non dovrebbe far partire dall’inizio i due viola convocati, Moise Kean e Pietro Comuzzo, che cerca ancora il debutto. Infatti, davanti dovrebbe essere confermato Retegui con Maldini come trequartista. Per il resto, in porta Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni saranno i difensori, con il giovane viola pronto a subentrare, Cambiaso e Dimarco sulle fasce, Locatelli, Barella e Tonali a centrocampo. Per la Francia in porta il rossonero Maignan, a centrocampo l’ex bianconero Rabiot e in attacco Thuram. Non convocato Mbappé.