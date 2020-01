Dopo le trattative delle ultime settimane, è in corso in questi minuti all’Hotel Melià di Milano un incontro tra gli agenti di Sofyan Amrabat, i dirigenti della Fiorentina e il presidente del Verona, Maurizio Setti. Il club viola ha già raggiunto da diverse settimane l’accordo con il calciatore e cerca ancora quello con il club gialloblù.L’incontro di questa mattina potrebbe essere in questo senso decisivo, per il passaggio del centrocampista a marocchino alla Fiorentina per giugno. Sia in caso positivo o meno della trattativa, Amrabat terminerà comunque la stagione con la maglia del Verona. Lo riporta l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.