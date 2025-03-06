Grecia indigesta per la Fiorentina: una sola vittoria in sei precedenti contro le squadre Greche

Stasera alle 18:45 la Fiorentina andrà in scena in quel di Atene per affrontare il Panathinaikos nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. La Fiorentina tornerà ad Atene a poch...

Stasera alle 18:45 la Fiorentina andrà in scena in quel di Atene per affrontare il Panathinaikos nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. La Fiorentina tornerà ad Atene a pochi mesi dalla finale persa contro l'Olympiakos, una ferita che ancora sanguina per tutta la Fiorentina, dal presidente Commisso a l'ultimo dei tifosi. Ma in realtà le squadre della penisola ellenica non hanno mai portato bene alla Fiorentina che su 6 precedenti ne hanno vinti uno soltanto, tra l'altro in trasferta.

Infatti oltre al già citato Olympiakos il club viola ha affrontato in gara secca l'AEK Atene in trasferta in una gara finita 1-1 nella coppa Uefa del 2007/2008 e poi ha affrontato ben 4 volte il Paok Salonicco. Due volte nei gironi di Europa League del 2014/2015 dove ha vinto per 1-0 in trasferta e pareggiato 1-1 al Franchi, e le altre 2 sempre nei gironi di Europa League ma nel 2016/2017 dove ha pareggiato 0-0 in terra greca e ha perso 2-3 in casa.

Insomma non un grandissimo score per la Fiorentina contro le squadre Greche, tra l'altro la Fiorentina ancora non ha mai vinto al Franchi, speriamo che gli uomini di Palladino riescano a sfatare questo tabù e a passare il turno