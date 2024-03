Gazzetta: “L’Inter piomba su Kayode ma la Fiorentina non fa sconti. Possibili giovani come contropartite”

L’Inter per questioni economiche potrebbe essere costretta a sacrificare Dumfries. L’esterno olandese ha richieste dall’Inghilterra, il rinnovo ancora non arriva. E per sostituirlo il duo Marotta-Ausilio pensa a Michael Kayode. La trattativa però è complessa. La Fiorentina non fa sconti, ma i nerazzurri potrebbero utilizzare dei giovani come contropartite tecniche. Kayode è in cima alla lista per la fascia destra di Inzaghi, questa è la certezza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

