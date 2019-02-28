(FOTO), Chiesa bacia la fascia da capitano dopo il gol contro l’Atalanta
Lo ha ribadito nell’intervista postgara: “Davide Astori era in campo a lottare con noi stasera”, così Federico Chiesa ai microfoni Rai ci faceva capire ancora, se mai avessimo qualche dubbio, quanto s...
A cura di Redazione Labaroviola
28 febbraio 2019 09:57
Lo ha ribadito nell’intervista postgara: “Davide Astori era in campo a lottare con noi stasera”, così Federico Chiesa ai microfoni Rai ci faceva capire ancora, se mai avessimo qualche dubbio, quanto sia stato importante il capitano numero 13 per questa squadra. Questo il dettaglio dopo il gol del momentaneo 1-2, il bacio a quella fascia, all’eterna fascia da capitano...