(FOTO), Chiesa bacia la fascia da capitano dopo il gol contro l’Atalanta

Lo ha ribadito nell’intervista postgara: “Davide Astori era in campo a lottare con noi stasera”, così Federico Chiesa ai microfoni Rai ci faceva capire ancora, se mai avessimo qualche dubbio, quanto s...

A cura di Redazione Labaroviola 28 febbraio 2019 09:57

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