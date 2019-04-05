Fiorentina-Torino 2-0, doppio Vlahovic. I viola vicinissimi alla vittoria della coppa Italia primavera
La Fiorentina vince una gara molto difficile, in maniera molto cinica grazie al suo bomber Vlahovic. Il match è stato sbloccato proprio dal serbo su un calcio di rigore guadagnato dall'ottimo Beloko,...
A cura di Redazione Labaroviola
05 aprile 2019 21:47
La Fiorentina vince una gara molto difficile, in maniera molto cinica grazie al suo bomber Vlahovic. Il match è stato sbloccato proprio dal serbo su un calcio di rigore guadagnato dall'ottimo Beloko, al termine di un primo tempo duro e povero di occasioni. Anche nel secondo tempo il match si mantiene combattuto e Vlahovic trova un gran gol dopo un ottimo recupero palla alto di Hanuljiak. Risultato preziosissimo in vista del ritorno con la viola che è molto vicina alla vittoria della Coppa.