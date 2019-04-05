Fiorentina-Torino 2-0, doppio Vlahovic. I viola vicinissimi alla vittoria della coppa Italia primavera

La Fiorentina vince una gara molto difficile, in maniera molto cinica grazie al suo bomber Vlahovic. Il match è stato sbloccato proprio dal serbo su un calcio di rigore guadagnato dall'ottimo Beloko,...

La Fiorentina vince una gara molto difficile, in maniera molto cinica grazie al suo bomber Vlahovic. Il match è stato sbloccato proprio dal serbo su un calcio di rigore guadagnato dall'ottimo Beloko, al termine di un primo tempo duro e povero di occasioni. Anche nel secondo tempo il match si mantiene combattuto e Vlahovic trova un gran gol dopo un ottimo recupero palla alto di Hanuljiak. Risultato preziosissimo in vista del ritorno con la viola che è molto vicina alla vittoria della Coppa.