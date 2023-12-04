Fiorentina: i principali sponsor della stagione 2023/2024

Che la pubblicità sia l’anima del commercio è risaputo. Ma ci sono ambiti in cui essa diventa addirittura fondamentale per far sì che una determinata attività possa andare avanti. I soldi derivanti da...

Che la pubblicità sia l’anima del commercio è risaputo. Ma ci sono ambiti in cui essa diventa addirittura fondamentale per far sì che una determinata attività possa andare avanti. I soldi derivanti da sponsorizzazioni e partnership pubblicitarie, infatti, consentono di avere introiti essenziali per il bene economico dell’azienda, oltre ai ricavi e ai profitti derivanti dalla vendita del proprio bene o servizio.

Un classico esempio è dato dal mondo del calcio, in cui i singoli club, oltre a godere dei profitti ricavati dalla vendita di biglietti, diritti TV e merchandising di ogni genere, si sostentano grazie ad accordi pubblicitari strategici che consentono di guadagnare anche decine di milioni di euro. Dallo sponsor tecnico, quello che permette alla squadra di avere il materiale da allenamento e gioco, al main sponsor, ossia il logo della società che si è accaparrata il posto principale sulla maglietta del club.

Da poco va di moda anche il back sponsor, ossia quello spazio pubblicitario presente nella parte inferiore della maglia da gara. Roma e Fiorentina sono state tra le prime società italiane ad averlo. Infine, tutte le pubblicità sui tabelloni da intervista, a bordo campo e sui maxischermi.

Solitamente, le tipologie di sponsor più diffuse sono linee aeree, compagnie automobilistiche, marchi locali (come la Pirelli a Milano), aziende legate al mondo iGaming, come i loghi dei migliori casinò ADM regolamentati dall'Agenzia delle Dogane che si trovano in rete, e via discorrendo. Entrando nel merito di un esempio pratico, andiamo a vedere quali sono i principali sponsor di una delle big del campionato di Serie A, la Fiorentina di Rocco Commisso.

Sponsor Tecnico: Robe di Kappa

Il primo sponsor che risalta agli occhi dei tifosi è solitamente quello tecnico, ossia dell’azienda che fornisce i materiali da gioco per il club. Nel caso della società toscana si tratta di un marchio made in Italy, fondato nel 1968 a Torino: Robe di Kappa. Esso fornisce il materiale tecnico a partire dalla stagione 2020-2021 e continuerà a farlo fino alla fine della stagione 2025-2026, a meno di rescissioni anticipate o prolungamenti del contratto.

Main Sponsor: Mediacom

Qui si gioca in casa, dal momento che, dal suo arrivo a presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha deciso di inserire come main sponsor societario quello di una sua altra controllata: la Mediacom Communications Corporation. Si tratta di uno dei principali colossi della lobby delle TV via cavo nel mondo, con grandi profitti annuali che consentono alla società viola di avere un introito cospicuo e sicuro nel corso dell’anno.

Back Sponsor e Principal Partner: Holding Lamioni

Accordo raggiunto nel marzo del 2023 e valido per tre stagioni sportive. Parliamo della Holding Lamioni, azienda edilizia basata a Grosseto, il cui logo appare stampato sulla parte basta e posteriore delle maglie della squadra viola. Inoltre, l’impresa grossetana avrà il compito di sostenere la manutenzione, dopo la già avvenuta costruzione, del centro sportivo Viola Park, inaugurato qualche settimana fa in grande stile.

Principal Partner: Estra SPA

Prosegue il rapporto tra l’azienda energetica per GAS e Luce, Estra SpA, e la Fiorentina. Sono quasi 15 anni che la partnership va a avanti, con tanto di arrivo del logo sulle maniche della maglia viola nella stagione 2020/2021. Inoltre, Estra si conferma energy partner della società toscana, fornendo energia e gas a tutti gli impianti sportivi del club.

Altri Sponsor

Ovviamente, poi, la Fiorentina ha avuto modo di concludere diversi accordi pubblicitari con altre società piuttosto importanti, a partire dalla Sammontana, storico marchio delle squadre toscane e gelato ufficiale all’Artemio Franchi. Il Media Partner si conferma ancora DAZN, mentre EA Sports FC è il Football Video Gaming Partner dei viola, che hanno concesso i diritti di immagine e le licenze ufficiali al nuovo capitolo della saga di giochi di calcio dell’azienda americana, a differenza di molte altre società che si sono legate in modo esclusivo a Konami e al suo eFootball (ex PES). Montezemolo si conferma Fashion Partner, mentre OlyBetTV è l’infotainment Partner della Fiorentina. Segnaliamo infine Vivaticket come circuito ufficiale per l’acquisto dei biglietti per le partite della squadra del Giglio e Windtre, conneting partner ufficiale.