Dragowski senior: "Mio figlio in viola è cresciuto e diventato uomo. Ma gioca poco.."

Per Bartolomei Dragowski è arrivata la prima convocazione nella nazionale maggiore polacca. Il padre del portiere della Fiorentina, Dariusz Dragowski, è stato contattato dai media locali ed ha parlat...

Per Bartolomei Dragowski è arrivata la prima convocazione nella nazionale maggiore polacca. Il padre del portiere della Fiorentina, Dariusz Dragowski, è stato contattato dai media locali ed ha parlato anche del momento che sta vivendo il giocatore: “Ancora oggi mi chiedo se sia stato un errore andare alla Fiorentina. Non posso ancora darmi una risposta certa. Da un lato, Bart non ha giocato per molto tempo. D’altra parte ha incontrato un mondo diverso, ora parla correttamente l’italiano. Un giovane calciatore non è sempre pronto ad andare all’estero. Ha imparato molto nella vita per due anni: che c’è competizione, che non giocherà sempre. Sa che deve essere paziente. All’inizio tutto lo infastidiva, ha iniziato ad affrontare le cose in modo diverso. Lo farà per sempre”.

Fonte: sportowefakty.wp.pl