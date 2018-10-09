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Dragowski senior: "Mio figlio in viola è cresciuto e diventato uomo. Ma gioca poco.."

Per Bartolomei  Dragowski è arrivata la prima convocazione nella nazionale maggiore polacca. Il padre del portiere della Fiorentina, Dariusz Dragowski, è stato contattato dai media locali ed ha parlat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2018 20:19
Dragowski senior: "Mio figlio in viola è cresciuto e diventato uomo. Ma gioca poco.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
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Per Bartolomei  Dragowski è arrivata la prima convocazione nella nazionale maggiore polacca. Il padre del portiere della Fiorentina, Dariusz Dragowski, è stato contattato dai media locali ed ha parlato anche del momento che sta vivendo il giocatore: “Ancora oggi mi chiedo se sia stato un errore andare alla Fiorentina. Non posso ancora darmi una risposta certa. Da un lato, Bart non ha giocato per molto tempo. D’altra parte ha incontrato un mondo diverso, ora parla correttamente l’italiano. Un giovane calciatore non è sempre pronto ad andare all’estero. Ha imparato molto nella vita per due anni: che c’è competizione, che non giocherà sempre. Sa che deve essere paziente. All’inizio tutto lo infastidiva, ha iniziato ad affrontare le cose in modo diverso. Lo farà per sempre”.

Fonte: sportowefakty.wp.pl

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